НАПИШИТЕ ЛИШНЕЕ ЧИСЛО : 00100011011110021001 ОБЬЯСНИТЕ ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ ТАКОЙ ОТВЕТ

Информатика
НАПИШИТЕ ЛИШНЕЕ ЧИСЛО : 00100011011110021001 ОБЬЯСНИТЕ ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ ТАКОЙ ОТВЕТ
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Гость:
2 Потому что в этом коде используют только 1и 0
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