З висоти 100 м без початкової швидкості падає тіло. Знайдіть шлях за останню секунд?? падіння.

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Давай рассуждать логически. 1. Для начала найдём скорость, с которой тело воткнётся в землю, тут как раз подойдёт формула без времени v^2 = h * ( 2 g) = 100 * 2 * 10 = 2000 (м/с)^2 v = корень(2000) = 44,7 м/с 2. Теперь начнём мотать видео назад, и применим формулу движения h = v * t - g t^2 /2. Поскольку время t задано 1с, то в данном случае h = v - g/2 h = 44,7 - 9,81/2 = 39,8 примерно равно 40 м Думаю, что ответ 40 м. Вывод: не падай с высоты 100 м без начальной скорости - будет больно.