1. Медведь теплокровное животное с постоянной температурой тела +36,6C. Но во время з??мней спячки температура тела снижается до +30С. Предположите с чем это связано? 2. Ёж обыкновенный и крот обыкновенный относятся к одному о...

Биология

1. Медведь теплокровное животное с постоянной температурой тела +36,6C. Но во время з??мней спячки температура тела снижается до +30С. Предположите с чем это связано? 2. Ёж обыкновенный и крот обыкновенный относятся к одному отряду насекомоядные. Но зимой ёж впадает в спячку, а крот нет. Почему? 3. Где зимуют тритоны?

Автор: Гость