4 : х = 12/25 Помогите решить уравнение,пожалуйста!

Математика
4 : х = 12/25 Помогите решить уравнение,пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/x = 12/25 25x = 48 x = 48/25
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