4. Международная организация, созданная для поддержания и укрепления международн??го мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. В уставе закреплены такие демократические принципы международного сотрудниче...
История
4. Международная организация, созданная для поддержания и укрепления международн??го мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. В уставе закреплены такие демократические принципы международного сотрудничества: как суверенное равенство всех членов ; разрешение международных споров исключительно мирными средствами; отказ в международных отношениях от угрозы силой или её применения каким-либо образом, несовместимым с целями ; невмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства, и др. Организация не является всемирным правительством и не принимает законов. Однако она предоставляет средства, которые помогают урегулировать международные конфликты и разрабатывать политику в вопросах, которые затрагивают всех нас. Главный руководящий орган – Генеральная Ассамблея. Что это за организация? Каковы её принципы? Какова её главная цель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
правильный ответ 1)ООН-Организация Объединённых Наций образована в 1945 году. 2)взято из документа: -суверенное равенство всех членов -разрешение международных споров только мирным путём - войны не является средством достижения каких-либо целей -невмешательства во внутренее дела другого государства 3)Урегулирование международных конфликтов и решать проблемы 21 века
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