4. Назвіть, кому належать слова: «Дорого заплатив я за волю, гірку ціну дав… Полови??а мене лежить на дні Дунаю, а друга чекає і не дочекається, коли злучиться з нею…» (за повістю М. Коцюбинського «Дорогою ціною»). A) Остапові;...

Українська література

4. Назвіть, кому належать слова: «Дорого заплатив я за волю, гірку ціну дав… Полови??а мене лежить на дні Дунаю, а друга чекає і не дочекається, коли злучиться з нею…» (за повістю М. Коцюбинського «Дорогою ціною»). A) Остапові; Б) Івану; B) цигану; Г) авторові твору.

Автор: Гость