4. Назвіть, кому належать слова: «Дорого заплатив я за волю, гірку ціну дав… Полови??а мене лежить на дні Дунаю, а друга чекає і не дочекається, коли злучиться з нею…» (за повістю М. Коцюбинського «Дорогою ціною»). A) Остапові;...
Українська література
4. Назвіть, кому належать слова: «Дорого заплатив я за волю, гірку ціну дав… Полови??а мене лежить на дні Дунаю, а друга чекає і не дочекається, коли злучиться з нею…» (за повістю М. Коцюбинського «Дорогою ціною»). A) Остапові; Б) Івану; B) цигану; Г) авторові твору.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ці слова казав Остап в кінці твору.
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