По поводу чего столкнулись интересы Рима Карфагена в заподном Средиземноморья?

История
По поводу чего столкнулись интересы Рима Карфагена в заподном Средиземноморья?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К середине III века до н.э. римляне подчинили себе почти всю  Италию. После этого они приступили к завоеванию других народов Средиземноморья. Внимание Рима привлекала  Сицилия– остров с великолепными городами и плодородными почвами. Но на этот остров претендовал могущественный  Карфаген. Столкновение Рима и Карфагена было неизбежным. Это повлекло за собой три продолжительные войны, которые длились  с 264 по 146 год до н.э. и получили название  Пунических.
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