По поводу чего столкнулись интересы Рима Карфагена в заподном Средиземноморья?

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К середине III века до н.э. римляне подчинили себе почти всю Италию. После этого они приступили к завоеванию других народов Средиземноморья. Внимание Рима привлекала Сицилия– остров с великолепными городами и плодородными почвами. Но на этот остров претендовал могущественный Карфаген. Столкновение Рима и Карфагена было неизбежным. Это повлекло за собой три продолжительные войны, которые длились с 264 по 146 год до н.э. и получили название Пунических.