Пользуясь словарём, объясните лексическое значение слов шарада. партер
Русский язык
Пользуясь словарём, объясните лексическое значение слов шарада. партер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
шарада - разновидность загадки, где требуется определение какого-либо слова, на основании двух его частей. Чаще такая загадка бывает в стихах. Пример: из писка птиц мой первый слог возьмите, второй - с бараньей головы, откройте печь - и там найдёте То, что не редко ели вы. ОТВЕТ: ПИ - РОГ партер - нижний этаж зрительного зала в театре с местами для публики.
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