Округлите числа: 11,35666 46,896 44,9866 13,812 77,77246 до сотых: 6,29455 66666,3888 78,6112 0,658881 до десятичных: 0,1258966647 6127,524788 10,68544 44,2258648 60,22289648 до целого числа: 65,2284 30,9854 ...

Математика

Округлите числа: 11,35666 46,896 44,9866 13,812 77,77246 до сотых: 6,29455 66666,3888 78,6112 0,658881 до десятичных: 0,1258966647 6127,524788 10,68544 44,2258648 60,22289648 до целого числа: 65,2284 30,9854 33,999995 41,75223

Автор: Гость