Округлите числа: 11,35666 46,896 44,9866 13,812 77,77246 до сотых: 6,29455 66666,3888 78,6112 0,658881 до десятичных: 0,1258966647 6127,524788 10,68544 44,2258648 60,22289648 до целого числа: 65,2284 30,9854 ...
Математика
Округлите числа: 11,35666 46,896 44,9866 13,812 77,77246 до сотых: 6,29455 66666,3888 78,6112 0,658881 до десятичных: 0,1258966647 6127,524788 10,68544 44,2258648 60,22289648 до целого числа: 65,2284 30,9854 33,999995 41,75223
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11 47 14 78 6,29 66666,39 78,61 0,66 0,1259 6127,5248 10,6854 44,2259 65 31 34 42
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