Значения:капустных,розовых,паслёные,бобовые,астровые,лилейные,луковые и злаковы??.Зарание огромное спасибо!

Биология
Значения:капустных,розовых,паслёные,бобовые,астровые,лилейные,луковые и злаковы??.Зарание огромное спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это семейства двудольных растений отдела Покрытосеменные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Головка, дворик,ножичек. мн.ч или ед. ч
Ответить
Музыка
Представьте себя режиссером балетного спектакля.напиши пожелания,которые помогли бы артистам балета почувствовать развитие действия
Ответить
Английский язык
Составьте предложения в Present Simple и в Present Cont со словами Go to school/ meet/ play football/ help/ skate/ ski/ have/ watch/ look/ live/...
Ответить
Українська література
Написати листа Тарасу Шевченку. Срочно !!!!!
Ответить
Математика
Построй на одной координатной плоскости графики зависимости y=2x у=2х+3 у=2х-1 Сформулируй гипотизу
Ответить