Значения:капустных,розовых,паслёные,бобовые,астровые,лилейные,луковые и злаковы??.Зарание огромное спасибо!
Биология
Значения:капустных,розовых,паслёные,бобовые,астровые,лилейные,луковые и злаковы??.Зарание огромное спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это семейства двудольных растений отдела Покрытосеменные
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