Есть в памяти нашего народа образы городов легендарных. Среди них самый известный град Китеж. Старинное предание рассказывает что град Китеж был основан князем Юрием Долгоруким и его внуком князем Георгием. Во время нашествия х...

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Есть в памяти нашего народа образы городов легендарных. Среди них самый известный град Китеж. Старинное предание рассказывает что град Китеж был основан князем Юрием Долгоруким и его внуком князем Георгием. Во время нашествия хана Батыя Бог не допустил чтобы православный город подвергался разграблению а его жители поруганию. Сделав город невидимым он таинственным образом скрыл его на дне озера Светлояр. (НУЖНО РАССТАВИТЬ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, ОЧЕНЬ НАДО!)

Автор: Гость