З двох пунктів, відстань між якими дорівнє 60 км, назустріч один одному одночасно в??їжджають два велосипедисти зі швидкостями 7 км/год та 11 км/год. через скільки годин відстань між ними вперше буде дорівнювати 15 км?
Алгебра
З двох пунктів, відстань між якими дорівнє 60 км, назустріч один одному одночасно в??їжджають два велосипедисти зі швидкостями 7 км/год та 11 км/год. через скільки годин відстань між ними вперше буде дорівнювати 15 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18км - спільна швидкість Відстань - 15км Час = Відстань/швидкість Час = 18/15 = 1 3/15 = 1 1/5 = 1 година 12 хвилин. Відповідь: через 1 годину
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