З двох пунктів, відстань між якими дорівнє 60 км, назустріч один одному одночасно в??їжджають два велосипедисти зі швидкостями 7 км/год та 11 км/год. через скільки годин відстань між ними вперше буде дорівнювати 15 км?

Алгебра

З двох пунктів, відстань між якими дорівнє 60 км, назустріч один одному одночасно в??їжджають два велосипедисти зі швидкостями 7 км/год та 11 км/год. через скільки годин відстань між ними вперше буде дорівнювати 15 км?

Автор: Гость