Рассказ о человеке который показал пример силы духа

Окружающий мир
Рассказ о человеке который показал пример силы духа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну напишите хотя бы о Алексее Петровиче Маресьеве, вот уж где ярчайший пример силы воли и силы духа.  В марте 1942 года был переброшен на Северо-Западный фронт. К этому моменту на счету лётчика числилось 4 сбитых немецких самолёта. 04.04.1942 во время операции по прикрытию бомбардировщиков в бою с немцами его самолёт был подбит, а сам Алексей тяжело ранен. Совершил вынужденную посадку на территории, занятой немцами. Восемнадцать суток раненый в ноги лётчик сначала на покалеченных ногах, а затем ползком пробирался к линии фронта, питаясь корой деревьев, шишками и ягодами.  После операции обе ноги были ампутированы. Но и на протезах продолжан воевать. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолётов врага: четыре до ранения и семь — после ранения.
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