В одному мiшку 70 кг цукру ,а в другому 50 кг.Весь цукор розфасували в пакети по 2 кг в ??ожен.Скильки пакетив з цукром вийшло? Решить двоив способами склавши вирази

Математика

В одному мiшку 70 кг цукру ,а в другому 50 кг.Весь цукор розфасували в пакети по 2 кг в ??ожен.Скильки пакетив з цукром вийшло? Решить двоив способами склавши вирази

Автор: Гость