В одному мiшку 70 кг цукру ,а в другому 50 кг.Весь цукор розфасували в пакети по 2 кг в ??ожен.Скильки пакетив з цукром вийшло? Решить двоив способами склавши вирази
Математика
В одному мiшку 70 кг цукру ,а в другому 50 кг.Весь цукор розфасували в пакети по 2 кг в ??ожен.Скильки пакетив з цукром вийшло? Решить двоив способами склавши вирази
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из одного мешка 70:2=35 пакетов из другого 50:2=25 пакетов 35+25=60 пакетов из двух мешков
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