Почему водоросли относят к автотрофным организмам
Биология
Почему водоросли относят к автотрофным организмам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водоросли будь они многоклеточными или одноклеточными содержат в себе хлоропласты и следовательно, способны к фотосинтезу. И из этого следует что они являются автотрофными организмами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
Велосипедист проехал за час 12 километров какое расстояние он проедет с той же ско??остью за 4 часа за 14 часов
Английский язык
Вставьте пропущенные слова/словосочетания: 1.How much is this pair of jeans? How much cost? 2.This town has got some beautiful monuments. T...