Почему водоросли относят к автотрофным организмам

Биология
Почему водоросли относят к автотрофным организмам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водоросли будь они многоклеточными или одноклеточными содержат  в себе хлоропласты и следовательно, способны к фотосинтезу. И из этого следует что они являются  автотрофными организмами.
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