Последствие (-ями) аварий на химически опасных предприятиях является (-ются)

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Можно привести в пример ЧАЭС- Чернобыльску атомную электростанцию. Вследствие аварии (26 апреля 1986г) произошел выброс вредных химикатов и радиационных веществ. С 1986 года до сих пор не рекомендуется находиться на территории города Припять и тем более приближаться к самой станции. <br />Последствиями такой аварии являются: непригодность территории для населения и тем более для с/х, пагубное влияние на человека( вплоть до смерти).<br />Выведение из строя, разрушение некоторых других хим.опасных предприятий, может привести к болезненному загрязнению окружающей среды.