Последствие (-ями) аварий на химически опасных предприятиях является (-ются)
Окружающий мир
Последствие (-ями) аварий на химически опасных предприятиях является (-ются)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно привести в пример ЧАЭС- Чернобыльску атомную электростанцию. Вследствие аварии (26 апреля 1986г) произошел выброс вредных химикатов и радиационных веществ. С 1986 года до сих пор не рекомендуется находиться на территории города Припять и тем более приближаться к самой станции. <br />Последствиями такой аварии являются: непригодность территории для населения и тем более для с/х, пагубное влияние на человека( вплоть до смерти).<br />Выведение из строя, разрушение некоторых других хим.опасных предприятий, может привести к болезненному загрязнению окружающей среды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В одному мiшку 70 кг цукру ,а в другому 50 кг.Весь цукор розфасували в пакети по 2 кг в ??ожен.Скильки пакетив з цукром вийшло? Решить двоив способ...