Головка, дворик,ножичек. мн.ч или ед. ч

Русский язык
Головка, дворик,ножичек. мн.ч или ед. ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единственое число в уменьшительно ласкательном
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