Представьте себя режиссером балетного спектакля.напиши пожелания,которые помогли бы артистам балета почувствовать развитие действия

Музыка
Представьте себя режиссером балетного спектакля.напиши пожелания,которые помогли бы артистам балета почувствовать развитие действия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все балерины так красивы.Они так легко танцуют всегда.Будьте смелее , дружнее и чуточку веселее! Тогда все получиться точно за раз и будут все рады за вас!!!!
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