Что влияет на развитие нервной системы? Факторы, влияющие на развитие нервной си??темы

Биология
Что влияет на развитие нервной системы? Факторы, влияющие на развитие нервной си??темы
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На развитее нервной системи влияет сложность передвежения животного
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