Выберите строку, ... все слова в которой являются названиями разделов науки о языке: А. Фонетика, лексика, приставка, морфология; Б. Синтаксис, окончание, основа, морфема; В. Орфография, синтаксис, корень, суффикс; Г. Фоне...
Русский язык
Выберите строку, ... все слова в которой являются названиями разделов науки о языке: А. Фонетика, лексика, приставка, морфология; Б. Синтаксис, окончание, основа, морфема; В. Орфография, синтаксис, корень, суффикс; Г. Фонетика, лексика, морфология, синтаксис.
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Гость:
Я уверена на 100 проц, что ответ Г!
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