Плиз помогите сообщение о Стаханове Александре

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Алексе́й Григо́рьевич Стаха́нов (21 декабря 1905 (3 января 1906 год) — 5 ноября 1977, имя при рождении — Андрей) — советский шахтёр, новатор угольной промышленности, основоположник Стахановского движения, Герой Социалистического Труда (1970). Фото на обложке еженедельника Тайм, декабрь 1935 г. В 1935 году группа из забойщика Стаханова и двух крепильщиков за одну смену добыла в 14,5 раз больше угля, чем предписывалось по норме на одного забойщика. Рекордная смена была спланирована заранее, было перепроверено оборудование, организован вывоз угля, проведено освещение забоя. Однако советская пропаганда приписывала весь добытый за смену уголь лично Стаханову. Достижение Стаханова было использовано ВКП(б) для кампании, известной как «Стахановское движение»