Плиз помогите сообщение о Стаханове Александре
История
Плиз помогите сообщение о Стаханове Александре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алексе́й Григо́рьевич Стаха́нов (21 декабря 1905 (3 января 1906 год) — 5 ноября 1977, имя при рождении — Андрей) — советский шахтёр, новатор угольной промышленности, основоположник Стахановского движения, Герой Социалистического Труда (1970). Фото на обложке еженедельника Тайм, декабрь 1935 г. В 1935 году группа из забойщика Стаханова и двух крепильщиков за одну смену добыла в 14,5 раз больше угля, чем предписывалось по норме на одного забойщика. Рекордная смена была спланирована заранее, было перепроверено оборудование, организован вывоз угля, проведено освещение забоя. Однако советская пропаганда приписывала весь добытый за смену уголь лично Стаханову. Достижение Стаханова было использовано ВКП(б) для кампании, известной как «Стахановское движение»
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
ПАЧКА САЛФЕТОК СТОИТ 45 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК. КАКОЕ НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ПАЧЕК МОЖНО КУПИТЬ НА 640 РУБЛЕЙ ВО ВРЕМЯ РАСПРОДАЖИ, КОГДА СКИДКА СОСТАВЛЯЕТ 12%....
Русский язык
Выберите строку, ... все слова в которой являются названиями разделов науки о языке: А. Фонетика, лексика, приставка, морфология; Б. Синтакси...
Биология
Биология
Значения:капустных,розовых,паслёные,бобовые,астровые,лилейные,луковые и злаковы??.Зарание огромное спасибо!
Русский язык