Найдите в каждом ряду лишнее слово по разряду прилагательного и докажите,по чему ??но лишнее: Вкусное,куриное,красное,холодное Олина,девочкина,вежливая,лисья Лунный,осенний,павлиный,железный Скажите пожалуйста,очень нужно!!!
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Найдите в каждом ряду лишнее слово по разряду прилагательного и докажите,по чему ??но лишнее: Вкусное,куриное,красное,холодное Олина,девочкина,вежливая,лисья Лунный,осенний,павлиный,железный Скажите пожалуйста,очень нужно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олина,девочкина,вежливая,лисья - лишнее слово Олина, потому что это относительное прилагательное, отвечает на вопрос чья? Вкусное,куриное,красное,холодное - лишнее слово КУРИНОЕ, потому что это относительное прилагательное, отвечает на вопрос чьё? Лунный,осенний,павлиный,железный - лишнее слово павлиный, потому что это относительное прилагательное, отвечает на вопрос чей?
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