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4 недели-это сколько дней?
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4 недели-это сколько дней?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 дней в 4 недель решение 7×4=28
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