4 целых две пятых разделить на х равно 8 целых четыре пятых разделить на 2 целых одн?? вторую
Математика
4 целых две пятых разделить на х равно 8 целых четыре пятых разделить на 2 целых одн?? вторую
Ответ(ы):
Гость:
4 2/5:х=8 4/5:2 1/2 22/5:х=44/5*5/2 22/5:х=22 х=22/5:22 х=22/5*1/22 х=1/5
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