Почему любовь не принесла счастья Алёхину? Рассказа Чехова "О любви"?
Литература
Почему любовь не принесла счастья Алёхину? Рассказа Чехова "О любви"?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что он был не уверен в своем будущем вместе с Анной Алексеевной. Будет ли их брак счастливым? А к чему приведет эта любовь? Именно из за увлечения данными вопросами он и упустил свое счастье
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