Найдите расстояние между городами а и в , если расстояние между ними на карте 3.4 см и масштаб карты 1:3 000 000

Математика
Найдите расстояние между городами а и в , если расстояние между ними на карте 3.4 см и масштаб карты 1:3 000 000
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3,4*3 000 000=10 200 000 см =102 км Расстояние между городами А и Б равно 102 км
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