Найдите расстояние между городами а и в , если расстояние между ними на карте 3.4 см и масштаб карты 1:3 000 000

Математика

Найдите расстояние между городами а и в , если расстояние между ними на карте 3.4 см и масштаб карты 1:3 000 000

Автор: Гость