Описание Уругвая по плану: План описания страны 1. Какие карты надо использоват?? при описании страны? 2. В какой части материка расположена страна Как называется ее столица? 3. Особенности рельефа (общий характер поверх...

География

Описание Уругвая по плану: План описания страны 1. Какие карты надо использоват?? при описании страны? 2. В какой части материка расположена страна Как называется ее столица? 3. Особенности рельефа (общий характер поверхности, основные формы рельефа и распределение высот) . Полезные ископаемые страны. 4. Климатические условия в разных частях страны (климатические пояса, средние температуры июля и января, годовое количество осадков) . Различия по территории и по сезонам. 5. Крупные реки и озера. 6. Природные зоны и их основные особенности. 7. Народы, населяющие страну. Их основные занятия

Автор: Гость