Опишите особенности строение внешнего и внутреннего общие для всех млекопитающи??
Биология
Опишите особенности строение внешнего и внутреннего общие для всех млекопитающи??
Ответ(ы):
Гость:
Тело млекопитающего состоит из головы, шеи, туловища, хвоста и двух пар конечностей. Голова условно подразделяется на два отдела: задний – черепной и передний – лицевой. На голове находятся наружные уши, которые впервые встречаются только у млекопитающих. Наружные ушные раковины позволяют лучше улавливать звуки. Ротовое отверстие окружено мягкими и подвижными губами, служащими для захватывания и удержания пищи. Губы – характерная особенность млекопитающих. Между губами и зубами образуется предротовая полость. По бокам рта она увеличивается, образуя у ряда видов защечные мешки. Защечные мешки сильно развиты у некоторых грызунов (хомяков, бурундуков, сусликов). В них животные переносят пищу, делая запасы на зиму. Во рту млекопитающих имеется подвижный язык, помогающий захватывать добычу, переворачивать ее при пережевывании. Почти у всех млекопитающих (за небольшим исключением) имеются зубы, служащие для удержания и механической переработки пищи.
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