Номер 160(2) и 155(2) Помогиите
Математика
Номер 160(2) и 155(2) Помогиите
Ответ(ы):
Гость:
160(2) х - скорость на первом отрезке, х+2 - на двух последних км. составляем уравнение: 3/х+2/(х+2)=5, умножаем обе части на х и х+2 3х+6+4х=2(х^2)+4x 2(x^2)-x-6=0 квадратное уравнение, корни 2 и -1,5 (второй корень исключается). Итак, сначала 2 км/час, потом 4 км/час 155(2) Одно число x, второе (x+2). x*(x+2)=40 x^2+2*x=40 2x^2+2*x-40=0 Корни+2 и -4, отрицательные числа -4 и -2(наибольшее)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Литература
Английский язык
Помогите срочно, пожалуйста!!! Нужно составить предложения из слов: 1)the/the/the/1942/for/from/at/to/only/front/Soviets/August/situation/improve...
Русский язык