В каких степенях окисления атом йода будет иметь такую же электронную формулу как и атомы благородных газов криптона и ксенона Изобразите эти электронные формулы

Химия

В каких степенях окисления атом йода будет иметь такую же электронную формулу как и атомы благородных газов криптона и ксенона Изобразите эти электронные формулы

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