В каких степенях окисления атом йода будет иметь такую же электронную формулу как и атомы благородных газов криптона и ксенона Изобразите эти электронные формулы
Химия
В каких степенях окисления атом йода будет иметь такую же электронную формулу как и атомы благородных газов криптона и ксенона Изобразите эти электронные формулы
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