Сколько сейчас времени,если до конца суток осталось 3/5 того,что уже прошло от нача??а суток?
Математика
Сколько сейчас времени,если до конца суток осталось 3/5 того,что уже прошло от нача??а суток?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х это время которое прошло тогда осталось 3/5 х х+3/5х=24 1 3/5х=24 8/5х=24 х=15 прошло 15 часов, осталось 9 Сейчас 15-00
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Доярка за день подоила 17 коров . 9 коров дали по 18 л молока , а остальные - по 17 л кажд??я . Каков дневной надой молока ?
Химия
Математика
84:7 (___ +14) : 7 =___ : 7 + ___: 7 = Запиши делимое в виде суммы двух слагаемых и вычисли значения выражений.