Сколько надо 10% раствора гидроксида натрия для нейтрализации 100 г 10% раствора серн??й кислоты?
Химия
Сколько надо 10% раствора гидроксида натрия для нейтрализации 100 г 10% раствора серн??й кислоты?
Ответ(ы):
Гость:
₁₀ 2NaOH+H₂SO₄=Na₂SO₄+2H₂O ⁸⁰ ⁹⁸ m(H₂SO₄)=10% * 100г : 100%=10г x=80*10:98=8,163 m(р-ра NaOH)=8,163*100% : 10%=81,63 г
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