Сколько надо 10% раствора гидроксида натрия для нейтрализации 100 г 10% раствора серн??й кислоты?

Химия

Сколько надо 10% раствора гидроксида натрия для нейтрализации 100 г 10% раствора серн??й кислоты?

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