У каких растений самые крупные клетки?

Биология
У каких растений самые крупные клетки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Длина одноклеточной морской водоросли ацетабулярии достигает 7 см. Наиболее крупные бывают клетки, запасающие воду и питательные вещества, напр. паренхимные клетки клубней картофеля, лука, мякоти арбуза и снежноягодника. А клетки механических волокон при небольшом диаметре (0,04- 0,08 мм) имеют длину в несколько см: лубяные волокна льна - 4 см, крапивы - 8 см, рами 40-80 см.
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