У каких растений самые крупные клетки?

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Длина одноклеточной морской водоросли ацетабулярии достигает 7 см. Наиболее крупные бывают клетки, запасающие воду и питательные вещества, напр. паренхимные клетки клубней картофеля, лука, мякоти арбуза и снежноягодника. А клетки механических волокон при небольшом диаметре (0,04- 0,08 мм) имеют длину в несколько см: лубяные волокна льна - 4 см, крапивы - 8 см, рами 40-80 см.