Cos 390* + tg 240* - sin 150*
Алгебра
Cos 390* + tg 240* - sin 150*
Ответ(ы):
Гость:
=cos(360+30)+tg(180+60)-sin(180-30)=cos(30)+tg(60)-sin(30)=(кореньизтрех)/2+(кореньизтрех)-1/2=(3*кореньизтрех -1)/2.
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