Каковы основные причины заболевания сердца? Помогите Пожалуйста))
Биология
Каковы основные причины заболевания сердца? Помогите Пожалуйста))
Ответ(ы):
Гость:
Плохой образ жизни,употрелбелние спиртных напитков,курение,употребление наркотиков,частые стрессы,нервы
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