Приведите пример числа 8% которого больше 20 и меньше 30
Алгебра
Приведите пример числа 8% которого больше 20 и меньше 30
Ответ(ы):
Гость:
Если 300 - 100%, а х - 8%. То х=(300*8%):100% х = 24
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