1. График первообразной функции f(x)= пересекает график производной этой функции в точке, лежащей на оси ординат. Найдите эту первообразную. 2.На отрезке [1;3] наибольшее значение первообразной для функции f(x)=4x+1 ровно 22. ...

Алгебра

1. График первообразной функции f(x)= пересекает график производной этой функции в точке, лежащей на оси ординат. Найдите эту первообразную. 2.На отрезке [1;3] наибольшее значение первообразной для функции f(x)=4x+1 ровно 22. Найдите наименьшее значение этой первообразной на данном отрезке. 3. При каком значении аргумента первообразной для функции f(x)= имеют минимум?

Автор: Гость