Помагите пожалуста сделать зодания

Гость: Гость:

Отдельные буквы- это инициалы, первые буквы имени и отчества автора. фамилия написана полностью. в библиотеке книги расположены в алфавитном порядке, по первой букве фамилии автора. Барто, Маршак, Михалков, Тютчев, чарушин, Чуковский.