Помагите пожалуста сделать зодания
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Помагите пожалуста сделать зодания
Ответ(ы):
Гость:
Отдельные буквы- это инициалы, первые буквы имени и отчества автора. фамилия написана полностью. в библиотеке книги расположены в алфавитном порядке, по первой букве фамилии автора. Барто, Маршак, Михалков, Тютчев, чарушин, Чуковский.
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