Как разобрать слово фокусники под цифрой три
Русский язык
Как разобрать слово фокусники под цифрой три
Ответ(ы):
Гость:
ФОКУСНИКИ - сущ., нач.ф. - фокусник, нариц., одуш., м.р., 2 скл., И.п., мн.ч., (кто?) фокусники (подлежащее .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
К 80 граммам 10-ти % раствора соли, прилили 20 миллилитров воды , какой стала массовая ??оля вещества. Помогите прошу!!!!
Английский язык
Срочно. Написать доклад на тему Оксфорд 15-20 слов, на тему Кембридж 15-20 слов. Оба доклада на английском. Помогите пожалуйста, очень прошу(