Как разобрать слово фокусники под цифрой три

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Как разобрать слово фокусники под цифрой три
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ФОКУСНИКИ - сущ., нач.ф. - фокусник, нариц., одуш., м.р., 2 скл., И.п., мн.ч., (кто?) фокусники (подлежащее .
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