Какую роль играю растения для животных СРОЧНО

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Животными населена вся земля, весь земной шар: почва, поверхность суши, моря и пресные воды. Альпинисты при восхождении на самую высокую гору Эверест заметили примерно на высоте 8.000 метров / 8 километров, горных птиц Клушиц. А также при глубочайших погружениях на глубину 11 километров были обнаружены различные черви, моллюски, ракообразные и иные животные. Многие из животных скрытно живут, или имеют мельчайшие размеры, по этому их трудно заметить. Другие, напротив мы стабильно их встречает в повседневной жизни, к примеру птицы, звери, насекомые. Животные в природе имеют большое значение, играют большую роль, как и растения. Большинство растений опыляются исключительно животными, и играют большую роль в распространении семян растений. К всему это следует добавить, что животные на ряду с бактериями принимают огромное участие при образовании почвы. Многие насекомые, в их ряду муравьи, черви, и многие другие мелкие насекомые дают почве множество полезных органических веществ, при этом измельчая её, и тем самым способствуют созданию перегноя. Норы которые роют животные, помогают растениям и деревьям обогащать их воздухом, тем самым вентилируя почву. Растительность так же служит пищей для травоядных животных, а они в свою очередь хищникам. Можно сделать вывод что животные не могут существовать без растений. Но и растения так же зависят от жизнедеятельности животных. Велика и санитарная важность большинства животных – истребляют трупы животных, остатки отмерших растений, опавшая листва. Большинство обитателей морских пространств очищают воду, что немаловажно и актуальна как воздух. Животный мир всегда имел огромную и важную роль для человека. Наши далекие предки, которые жили тысячи лет назад, и во многом их жизнь зависела от охоты и рыболовства. Мясо которое было добыто являлось одним из основных источников питания, из шкур делали себе одежу, кости шли на обработку, следующем служило оружием которым и охотились и добывали рыбу. Из сухожилия готовили тетиву для лука, использовали её как нитки в качестве бытовой жизни. Результат охоты зависел не от ловкости и силы которой обладали охотники, но и умения выследить зверя, но и выбрать нужный момент что бы напасть. Они использовали много способов и методов ловли дикого зверя, всячески делая ловушки, ставив сет, и даже племенем загоняли в ловушку, которой могла послужить замаскированная яма. Человеку приходилось спасаться от хищного зверя. Изучив некую психологию диких зверей, древний человек сумел приручить некоторых из них. Самым первым животным домашним стала собака, которую потом использовали при охоте, она была главным помощником. Чуть позже появился домашний скот.