Представление информации с помощью некоторого кода
Информатика
Представление информации с помощью некоторого кода
Ответ(ы):
Гость:
Допустим пароль или секретные данные.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 846 км вышли одновременно навстречу друг другу два поезда один шёл со скоростью 85 км в час другой со ско...
Математика
С аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210км/ч.Через 2ч с этого же аэрородрома вылетел вслед завертолётом самолёт, который через 3ч после своего...
Математика