Начерти прямоугольник площадью 8 см 2. Найдите его Периметр
Математика
Начерти прямоугольник площадью 8 см 2. Найдите его Периметр
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 846 км вышли одновременно навстречу друг другу два поезда один шёл со скоростью 85 км в час другой со ско...
Математика
С аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210км/ч.Через 2ч с этого же аэрородрома вылетел вслед завертолётом самолёт, который через 3ч после своего...
Математика