Начерти прямоугольник площадью 8 см 2. Найдите его Периметр

Математика
Начерти прямоугольник площадью 8 см 2. Найдите его Периметр
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