Как делить сложные числа

Математика
Как делить сложные числа
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Делимое должно быть в числителе, а делитель - в знаменателе. Разделим (2+3i) на (3+6i).
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