В чем состоит духовное наследие и каково его значение для общества?
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В чем состоит духовное наследие и каково его значение для общества?
Ответ(ы):
Гость:
Ну я думаю,что духовное наследие - это традиции,праздники,литература,семейные реликвии и тому подобное. С помощью него люди могут знать о своих предках и прошлом своей страны и других государств
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