Подробно пожалуйста,номер 6,но не слишком заумно ибо я в 6 классе
Математика
Подробно пожалуйста,номер 6,но не слишком заумно ибо я в 6 классе
Ответ(ы):
Гость:
(32-х)*15=(22-2х)*14 480-15х=308-28х -15х+28х=308-480 13х=-172 Х=-13,2
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