В пословицах: lt;lt; Не на пользу читать, коли только вершки глотатьgt;gt;, lt;lt; В хороших книгах охотно роютсяgt;gt;- говорится помогите 1. о мечтах и надеждах народа 2. об отношении народа к чтению, книгам 3. о любви к Р...
Литература
В пословицах: lt;lt; Не на пользу читать, коли только вершки глотатьgt;gt;, lt;lt; В хороших книгах охотно роютсяgt;gt;- говорится помогите 1. о мечтах и надеждах народа 2. об отношении народа к чтению, книгам 3. о любви к Родине
Ответ(ы):
Гость:
Ответ 2. Так как в этих пословицах имеется ввиду, что люди, читающие книги, не всегда видят смысл, который хочет донести автор до читателя, а видят только поверхностное повествование.
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