Дополнить предложение:луна...,чем земля,и солнца

География
Дополнить предложение:луна...,чем земля,и солнца
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Ответ(ы):
Гость:
Дополнить предложение:луна меньше,чем земля,и солнце.и это все? :D
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