Объясни, какой материк описан в тексте и почему, описанное в тексте, является дейс??вительностью? Многие реки на карте этого материка отмечены голубыми штрихами. Здесь много животных и растений, которые не встречаются больше ни...
История
Объясни, какой материк описан в тексте и почему, описанное в тексте, является дейс??вительностью? Многие реки на карте этого материка отмечены голубыми штрихами. Здесь много животных и растений, которые не встречаются больше нигде. Природа здесь пострадала меньше всего от деятельности человека…
Ответ(ы):
Гость:
Либо Африка, либо Австралия, только там иногда пересыхают реки (это на карте рисуют штрихами)
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