Какой будет массовой доля раствора ,если к 300г раствора с массовой долей 45% добавить 350г раствора с массовой долей 20%

Химия

Какой будет массовой доля раствора ,если к 300г раствора с массовой долей 45% добавить 350г раствора с массовой долей 20%

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