Какой будет массовой доля раствора ,если к 300г раствора с массовой долей 45% добавить 350г раствора с массовой долей 20%
Химия
Какой будет массовой доля раствора ,если к 300г раствора с массовой долей 45% добавить 350г раствора с массовой долей 20%
Ответ(ы):
Гость:
W=m(в-ва)/m(р-ра) *100% m(в-ва)=m1+m2 m1=0,45*300=135г m2=350*0,2=70г m(в-ва)=135+70=205г m(р-ра)=350+300=650г W=205/650 *100%=31,5%
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