Степени Вычислить: а) 3^-2 б) (-5)^-2 в) (-6)^-1 г) -4х(-2)^-3 д) (1/3)^-1 е)т(2/5)^-2 ж) (-0,1)^-4 з) (2 целые 1/3)^-3

Алгебра

Степени Вычислить: а) 3^-2 б) (-5)^-2 в) (-6)^-1 г) -4х(-2)^-3 д) (1/3)^-1 е)т(2/5)^-2 ж) (-0,1)^-4 з) (2 целые 1/3)^-3

Автор: Гость