Степени Вычислить: а) 3^-2 б) (-5)^-2 в) (-6)^-1 г) -4х(-2)^-3 д) (1/3)^-1 е)т(2/5)^-2 ж) (-0,1)^-4 з) (2 целые 1/3)^-3
Алгебра
Степени Вычислить: а) 3^-2 б) (-5)^-2 в) (-6)^-1 г) -4х(-2)^-3 д) (1/3)^-1 е)т(2/5)^-2 ж) (-0,1)^-4 з) (2 целые 1/3)^-3
Ответ(ы):
Гость:
А) 1/9 Б)1/10 В)1/6 Г)х/2 Д)3 Е)25/4=6.25 Ж) 1/0,0001=10000 З) 27/343
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